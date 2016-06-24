بوتين: لن يؤثر خروج بريطانيا على عقوبات روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إنه لا يتوقع أن يؤثر تأييد بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا.

وقال بوتين إنه مستعد للحوار مع الاتحاد الأوروبي، لكن المفتاح لحل مشكلة العقوبات في يد قيادة أوكرانيا التي قال إنه يتعين عليها أن تفي بالتزاماتها ضمن اتفاق مينسك للسلام.

وأشار إلى أن بلاده لم تؤثر على تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد، واصفة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن بوتين سيرحب بخروج بريطانيا بأنه لا أساس لها.

وفي كلمة للصحافيين خلال زيارة لأوزبكستان للمشاركة في قمة أمنية قال بوتين أيضاً، إن نتيجة الاستفتاء سلطت الضوء على استياء بريطانيا من الهجرة والمخاوف الأمنية والبيروقراطية الأوروبية.

وأضاف أن خروج بريطانيا ستكون له تداعيات إيجابية وسلبية على روسيا والعالم، لكن الوضع سيصحح نفسه في المستقبل القريب، مضيفاً أن روسيا ستعدل سياستها الاقتصادية إذا اقتضى الأمر.