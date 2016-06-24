تركيا: على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في رؤيته

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج لقراءة قرار البريطانيين الخروج من عضويته بعناية وإعادة النظر في رؤيته السياسية.

وقال في تصريحات نقلها التلفزيون: "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقرأ هذا التطور جيدا جدا ويعيد تقييم رؤيته المستقبلية"، منتقدا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لاستناده في حملته الرامية لإبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد على فكرة أن انضمام تركيا احتمال بعيد.

وكان نور الدين جانيكلي، نائب رئيس وزراء تركيا قال، اليوم الجمعة، إن تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمثل بداية تفكك التكتل.

وكتب جانيكلي على تويتر "عملية تفكك الاتحاد الأوروبي بدأت، بريطانيا كانت أول من قفز من السفينة".

وقوضت حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود اليمين الشعبوي في أوروبا آمال تركيا في الانضمام للاتحاد.

وكانت أنقرة تشعر بالإحباط بالفعل بسبب بطء وتيرة المفاوضات المستمرة منذ عقد للانضمام للتكتل.