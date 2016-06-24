حريق يدمر أكثر من 80 مبنى وسط كاليفورنيا

أدى #حريق اندلع في وسط ولاية #كاليفورنيا الأميركية وامتد بسرعة الخميس إلى تدمير حوالي 80 مبنى، ويهدد 1500 مبنى آخر في المنطقة، حيث تم إخلاء عشر بلديات.

وامتد حريق ارسكين، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات إلى الشمال من لوس أنجلوس، على مساحة 20 كيلومترا مربعا، وفق التقديرات. ويعمل مئات من رجال الإطفاء على إخماده، وفقاً لموقع "انساي ويب" المتخصص بالحرائق.

وأغلقت طرق سريعة عدة ومدرستان ودار للمسنين في هذه المنطقة الزراعية والنفطية، بسبب الحريق الذي اندلع بعد ظهر الخميس لأسباب غير معروفة.

من جانبه، قال الكابتن في الإطفاء، كيرن تايلر تاونسند، رداً على سؤال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن هذا الحريق "بالغ الخطورة وسريع الانتشار"، مؤكداً أنه "أحد أكبر الحرائق المدمرة التي رأيتها".

وانتشرت ألسنة اللهب بسرعة بينما تشهد كاليفورنيا الواقعة في غرب الولايات المتحدة جفافاً قياسياً منذ خمس سنوات. وارتفعت درجات الحرارة في بداية الأسبوع إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وتعاني الولايات المتحدة حالياً من أكثر من 14 حريقاً، معظمها في جنوب غربي البلاد، حيث أدت موجة حر في بداية الأسبوع إلى وفاة خمسة أشخاص.