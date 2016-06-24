خليفة كاميرون المحتمل لا يتوقع تغيرا قريبا في بريطانيا

قال #بوريس_جونسون، رئيس بلدية #لندن السابق والمتوقع على نطاق واسع أن يخلف ديفيد #كاميرون في رئاسة وزراء بريطانيا، إن شيئاً لن يتغير على المدى القريب بعد تأييد البريطانيين لخروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، وهو مؤيد قوي لخروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، للصحافيين اليوم الجمعة: "من المهم التأكيد على أنه ما من شيء يدعو للتسرع الآن، وكما قال رئيس الوزراء للتو فإن شيئاً لن يتغير على المدى القصير".

وأضاف أن بريطانيا ستستفيد في المستقبل من الخروج من الاتحاد. وتابع: "يمكننا أن نجد صوتنا في العالم مرة أخرى.. صوت يتناسب مع خامس أكبر اقتصاد على الأرض".

ومضى قائلاً: "أعتقد أن أمامنا فرصة هائلة الآن: بوسعنا أن نصادق على قوانيننا ونحدد ضرائبنا وفقاً لاحتياجات #الاقتصاد_البريطاني ".