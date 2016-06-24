رئيس حملة الخروج: على كاميرون أن ينفذ قرار ترك الاتحاد

أعلن الرئيس التنفيذي لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ماثيو إليوت، أنه توجد رغبة محدودة بين غالبية مشرعي حزب المحافظين لإقصاء رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي يجب عليه الآن أن يستعد للتفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد.

وأبلغ إليوت رويترز بعد تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد: "يمكنني أن أرصد رغبة ضئيلة بين أعضاء البرلمان من المحافظين في أن يرحل رئيس الوزراء.

الغالبية الكاسحة منهم يريدونه أن يبقى في موقعه وأن ينفذ قراره. لا توجد حاجة لتنفيذ المادة 50 على الفور. في الواقع سيكون من الحماقة فعل ذلك. الشيء الأمثل هو دراسة تقييم الموقف بعناية وأن يتشاور رئيس الوزراء مع زملائه في مجلس الوزراء والبرلمان والدول الأخرى الأعضاء".

ولم يخرج أي دولة عضو من الاتحاد وتقدم المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تحدد كيفية خروج أي دولة من التكتل، تفاصيل ضئيلة.