روسيا: نرغب في بقاء الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبيرة

قال #الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا ترغب في بقاء #الاتحاد_الأوروبي كقوة اقتصادية كبيرة وذلك بعد تصويت #بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "موسكو تريد أن يبقى الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبيرة تتمتع بالازدهار والاستقرار و(بأوضاع) قابلة للتنبؤ".

وأضاف: "لدينا عبء ثقيل جداً من العلاقات الصعبة مع بريطانيا العظمى. نتمنى أن يسود فهم للحاجة لوجود علاقات جيدة مع بلدنا في ظل هذا الواقع الجديد".

وتدهورت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بسبب عدة مواضيع لا سيما قضية التحقيق البريطاني في وفاة العميل السابق للاستخبارات الروسية الكسندر ليتفننكو مسموماً في لندن عام 2006 والعقوبات الغربية ضد موسكو التي تطالب بها بريطانيا بقوة.