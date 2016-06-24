سويسرا: خروج بريطانيا يعقد محادثات الهجرة

قال الرئيس السويسري يوهان شنايدر أمان الجمعة إن محادثات #سويسرا مع بروكسل بشأن الحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي تعقدت، بسبب تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تزال أولوية وطنية.

وأضاف شنايدر أمان خلال مؤتمر صحافي "أبدى الاتحاد الأوروبي استعداداً لتكثيف المناقشات بعد الاستفتاء على خروج #بريطانيا من التكتل. في الوقت ذاته من الواضح أن التوصل إلى حل لم يعد أسهل بانسحاب #المملكة_المتحدة".

وكان وزير الخارجية السويسري ديديه بوركهالتر حذر هذا الشهر من أن محاولة سويسرا إقناع شركاء #الاتحاد_الأوروبي السماح لها بالحد من #الهجرة قد تفشل إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب.