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شتاينماير:على أوروبا تجنب الانتقام بعد استفتاء بريطانيا

المصدر: برلين - رويترز
وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير
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قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إن على دول #الاتحاد_الأوروبي السبع والعشرين المتبقية بعد استفتاء بريطانيا بالخروج من التكتل، تجنب الانتقام والتركيز بدلا من ذلك على الأمن والهجرة والنمو الاقتصادي.

وأضاف #الوزير لقناة تلفزيون "زد دي إف" الألمانية، إنه لا يزال أمام الاتحاد جهد كبير بشأن التفاوض على خروج #بريطانيا مشيرا إلى أنه يشعر بالارتياح تجاه التزام القادة الأوروبيين بانتهاج مسار جديد يبدد المخاوف التي أثيرت في حملة استفتاء بريطانيا.

وقال شتاينماير إن #القضية الأساسية أمام القادة الأوروبيين ستكون مكافحة معدلات #البطالة المرتفعة بين الشبان.

كلمات دالّة

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