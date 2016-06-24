فرنسا.. تأكيد رد دعوى التحقيق في وفاة عرفات

أكد القضاء الفرنسي، الجمعة، رد الدعوى الذي قرره القضاة المكلفون بالتحقيق في "اغتيال" الرئيس الفلسطيني الراحل #ياسر_عرفات ، كما أعلن مصدر قضائي.

وقال المصدر إنه "تم تأكيد رد الدعوى بسبب رفض طلبات للحصول على معلومات إضافية".

وكان القضاء الفرنسي أرجأ الأسبوع الماضي قراره بشأن استئناف تقدمت به سهى أرملة الزعيم #الفلسطيني الراحل ياسر #عرفات ضد قرار برد الدعوى للتحقيق في "اغتيال" زوجها في 2004.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس حينذاك إن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بفرساي أرجأت إصدار القرار "إلى 24 يونيو أو 8 يوليو".

وفي سبتمبر 2015، استأنف محاميا سهى عرفات فرنسيس شبينر ورينو سمردجيان حكماً أصدره ثلاثة قضاة فرنسيين مكلفين بالتحقيق برد الدعوى لاقتناعهما بأن القضاء أغلق الملف بسرعة كبيرة، وأن "أحداً لا يمكنه تفسير موت ياسر عرفات".

كما طلب المحاميان أيضاً إلغاء شهادة خبير أساسية في التحقيق.

وكانت النيابة العامة طلبت في الجلسة في 11 مارس تأكيد رد الدعوى ورفض طلب الإلغاء.

والعام الماضي، اعتبر القضاة الثلاثة المكلفون بالملف في نانتير بضواحي باريس "أنه لم يتم إثبات أن عرفات تم اغتياله بتسميمه بالبلونيوم 210" وأن لا "أدلة كافية على تدخل طرف ثالث أدى إلى الاعتداء على حياته"، بحسب ما أوضح حينها مدعي نانتير. ولم يوجه أي اتهام في هذه القضية.

ورحل عرفات في 11 نوفمبر 2004 في مستشفى بباريس بعد تدهور مفاجئ لصحته، ولم تعرف أبداً أسباب وفاته.

وبدأ القضاة التحقيق في أغسطس 2012 ضد مجهول بعد دعوى رفعتها أرملة عرفات إثر اكتشاف آثار لمادة #بولونيوم 210 على أغراض شخصية لزوجها.