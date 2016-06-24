فرنسا تخشى على قدرات أوروبا الدفاعية بسبب خروج بريطانيا

قالت مصادر بوزارة الدفاع الفرنسية إن فرنسا تخشى أن تخفض بريطانيا حجم طموحاتها العسكرية فور خروجها من الاتحاد الأوروبي لتترك جارتها لتولي دور القوة الكبيرة الوحيدة بالمنطقة.

ونشر وزير الدفاع جان إيف لو دريان مقالة بصحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، الأربعاء، حث فيها #البريطانيين على البقاء في الاتحاد الأوروبي، وشدد على أهمية العلاقات الدفاعية لبريطانيا مع شركائها #الأوروبيين في ظل مواجهة الغرب لجماعات متشددة في #الشرق_الأوسط وإفريقيا.

وقال في المقال "أوروبا ستكون أقوى بوجود المملكة المتحدة، كما ستكون المملكة أكثر أمنا وتأثيرا إذا بقت معنا".

وبعد التصويت بالخروج من الاتحاد قالت المصادر إن فرنسا لا تزال تأمل في استمرار العلاقة بشكل ما.

وقال أحد المصادر "لدينا شريك رئيسي واحد في #أوروبا عندما يتعلق الأمر بالدفاع وهو المملكة المتحدة. هذا أفضل بلد لنشر قوات في الخارج عند الضرورة، ومعه يمكننا القيام بتعاون على مستوى عال في الصناعات الدفاعية".

وقال المصدر "كل هذا يحتاج للاستمرار، لأنه يصب في مصلحتنا. نود أن نتأكد أنه بعد هذا التصويت لن تنسحب #المملكة_المتحدة استراتيجيا

وأنها ستظل لاعبا على الساحة الدولية".

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاوند، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه سيتم الحفاظ على علاقات بلاده الوثيقة مع بريطانيا في مجال الدفاع. وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد الموقف بشكل أكثر تفصيلا في الأيام القادمة.