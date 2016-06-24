قادة الاتحاد الأوروبي: سنستمر رغم انتكاسة بريطانيا

قال #الاتحاد_الأوروبي، اليوم الجمعة، إن الاتحاد سيستمر رغم انتكاسة بريطانيا، مطالباً #بريطانيا بالبدء بآلية الخروج "فور الإمكان"، بعد قرار البريطانيين التاريخي الانفصال عن الكتلة الأوروبية.

وكتب رؤساء المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، والبرلمان الأوروبي مارتن شولتز، والرئيس الدوري الهولندي للاتحاد مارك روتي في بيان مشترك: "نترقب الآن من حكومة المملكة المتحدة أن تنفذ قرار الشعب البريطاني هذا بأسرع وقت ممكن".

وقال البيان إنه على السياسيين شكر الشعب البريطاني على نتيجة #التصويت، مشيراً إلى أنه لن يكون أي تفاوض على شروط جديدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد.

وأضاف البيان أن بريطانيا ستواصل دورها كدولة أساسية مهمة في العالم، مشيراً إلى أنه لا حاجة لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وأعرب القادة عن "أسفهم" لقرار البريطانيين، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم "يحترمونه".

وكتبوا أن الوضع "غير مسبوق" إلا أن "اتحاد الدول الأعضاء الـ27 سيستمر".

وقالوا: "سنبقى أقوياء وسندعم قيم نشر السلام والرخاء لشعوب الاتحاد الأوروبي، وهي قيم في صلب الاتحاد".