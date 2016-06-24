..وكاميرون يتنحى في أكتوبر

قال رئيس وزراء #بريطانيا ديفيد #كاميرون إنه سيستقيل من منصبه بحلول أكتوبر تشرين الأول بعد أن أيد البريطانيون الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في استفتاء أمس الخميس متجاهلين مناشداته بالبقاء.

وأضاف كاميرون للصحفيين أمام مقره في داونينج ستريت "لا أعتقد أنه سيكون من الملائم لي أن أمسك بدفة قيادة البلاد إلى وجهتها المقبلة".

ولم يدل كاميرون بتفاصيل عن جدول زمني للاستقالة، لكنه قال إنه يجب أن يكون هناك زعيم جديد بحلول موعد المؤتمر السنوي لـ #حزب_المحافظين في أكتوبر تشرين الأول.

وتابع "لم اتخذ هذا القرار بسهولة لكني أعتقد أن من صالح البلاد أن تحظى بفترة استقرار وأن تحصل بعدها على القيادة الجديدة المطلوبة.

"أعتقد أنه من الصواب أن يتخذ رئيس الوزراء الجديد القرار بشأن موعد تفعيل المادة 50 وبدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي".