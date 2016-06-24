كاميرون يلتقي الملكة إليزابيث بعد استقالته

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد #كاميرون الملكة البريطانية إليزابيث، الجمعة، في أعقاب إعلانه الاستقالة من منصبه بعد أن أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم #الملكة إن كاميرون موجود في قصر #باكنغهام من أجل الاجتماع.

صوتت #بريطانيا لصالح الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في قرار تاريخي، ستكون له تداعيات على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

وصوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من #الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الجمعة.