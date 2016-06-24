مقتل 6 جنود أتراك في هجومين لحزب العمال الكردستاني

أعلن #الجيش_التركي مقتل 6 من عناصره في هجومين منفصلين نفذهما مقاتلو #حزب_العمال_الكردستاني بجنوب شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي منذ قرابة سنة.

وقتل جنديان قبل الظهر بأيدي مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في منطقة دريك في محافظة ماردين.

وبعد أقل من ساعة، قتل 4 جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة على طريق في محافظة هاكاري في أقصى جنوب شرق #تركيا ، بحسب الجيش.

وقتل المئات من عناصر قوات الأمن التركية في هجمات لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور منذ استئناف أعمال العنف قبل عام تقريباً في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية.

وقد تعهدت الحكومة التركية بمواصلة الحملة العسكرية التي تشنها لاستئصال المتمردين من المناطق السكنية في جنوب شرق البلاد.