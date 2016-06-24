ميركل: خروج بريطانيا ضربة موجهة إلى أوروبا

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قادة أوروبا على التعامل مع #خروج_بريطانيا من الاتحاد بمزيد من العقلانية والواقعية، معربة عن أسفها الشديد لقرار البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الأوروبي، مؤكدة أن خروج بريطانيا "ضربة موجهة إلى أوروبا وآلية توحيد أوروبا".

وقالت: "يجب أن نظهر عقلانية وواقعية بالتعاطي مع خروج بريطانيا"، مشيرة إلى أن "وحدة الاتحاد الأوروبي هي الوحيدة الكفيلة بتطبيق مبادئنا".

وأشارت #ميركل إلى أن #بريطانيا ستبقى عضواً في الاتحاد خلال سنوات مفاوضات الخروج.

من جانبه، قال زيغمار غابرييل، وزير الاقتصاد الألماني، اليوم الجمعة، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية أوروبا، لكن يتعين على بروكسل أن تنظر إلى النتيجة كإشارة تحذيرية ونداء عاجل لإصلاح التكتل.

وقال غابرييل في مؤتمر صحافي في برلين: "إن التصويت على خروج بريطانيا لا يعني نهاية أوروبا، لكنه بمثابة إشارة تحذيرية"، مضيفاً أن أوروبا تحتاج إلى بداية جديدة، لكن الوقت غير مناسب للنقاش بشأن المؤسسات الأوروبية.