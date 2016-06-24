واشنطن: كنا نفضل نتيجة مختلفة لاستفتاء بريطانيا

قال جو #بايدن نائب الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة كانت تفضل بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لكنها تحترم نتيجة الاستفتاء الذي انتهى بخروجها من التكتل.

وأضاف بايدن في خطاب في #دبلن "علي أن أقول إننا كنا نتطلع إلى نتيجة مختلفة. كنا نفضل نتيجة مختلفة، لكن #الولايات_المتحدة ترتبط بصداقة قديمة العهد بالمملكة المتحدة، وهذا الرابط المميز للغاية سيستمر."

وأضاف "نحترم بالكامل القرار الذي اتخذوه".

وصوتت #بريطانيا لصالح الخروج من #الاتحاد_الأوروبي في قرار تاريخي، ستكون له تداعيات على الاتحاد نفسه وعلى السياسة البريطانية الداخلية، وذلك بعد 43 عاماً من العضوية.

وصوت 51.9% من الناخبين البريطانيين مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مقابل 48.1% عبروا عن تأييدهم للبقاء فيه، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية الجمعة.