آلاف البريطانيين يحتجون في الشوارع ضد "الاستفتاء"

حطَّمت عريضة موجهة للبرلمان البريطاني رقماً قياسياً بعد ظهر السبت، رغم أن جمع التواقيع عليها بدأ في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وخلال الليل جمعت مليون توقيع، لكنها حصدت مليوناً ثانية خلال ساعات قليلة من صباح السبت، في الوقت الذي نزل فيه آلاف البريطانيين إلى شوارع العاصمة #لندن رافعين أعلام #الاتحاد_الأوروبي ومطالبين بالبقاء فيه.

ويعتبر الانقسام الحالي الحاد في الشارع البريطاني واحداً من أعنف الانقسامات في تاريخ بريطانيا، كما أن حالة الاستقطاب السياسي وصلت ذروتها قبل الاستفتاء بأسبوع عندما أقدم متطرف يميني على اغتيال النائبة عن حزب العمال جو #كوكس بثلاث رصاصات اخترقت جسدها وأردتها قتيلة بسبب أنها كانت من زعماء الحملة الداعية للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب ما رصدت "العربية.نت"، فإن العريضة المطالبة بإعادة إجراء #الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي جمعت أكثر من 1.77 مليون توقيع بحلول الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن كانت قد استقطبت 1.2 مليون توقيع قبلها بأربع ساعات فقط، وهو ما يعني أنها ستتجاوز حتماً المليوني توقيع قبل حلول مساء السبت، لتكون بذلك قد سجلت رقماً قياسياً باستقطاب مليوني توقيع خلال 24 ساعة فقط.

وتمثل هذه العريضة إحراجا بالغا لكل السياسيين في #بريطانيا، بسبب أن عدد الموقعين عليه أكبر من الفارق الذي فاز به أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث أن أنصار الخروج تقدموا على منافسيهم بـ1.2 مليون صوت، في الوقت الذي يطالب فيه الان مليونا شخص بالعودة عن نتائج الاستفتاء، أي أنه في حال أعيد الاستفتاء فقد تخسر حملة الخروج من الاتحاد.

في هذه الأثناء نزل آلاف البريطانيين الى شوارع العاصمة لندن لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بالاحتجاج بدلاً من الاستجمام، حيث تدفقوا على مكتب رئيس الوزراء ومبنى البرلمان البريطاني بعد ظهر السبت يرفعون أعلام الاتحاد الأوروبي ويهتفون بالبقاء في الاتحاد، مطالبين بإسقاط الاستفتاء وإلغاء نتائجه وعدم الخروج من الاتحاد.

ورفع المحتجون العشرات من اللافتات التي كتبوا عليها "نعم للاتحاد الأوروبي"، كما هتفوا بقولهم إن "كبار السن في هذا البلد سرقوا مستقبلنا".

يشار إلى أن 33.5 مليون بريطاني شاركوا في الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس الماضي، وهذا أعلى رقم من الناخبين يتم تسجيله في بريطانيا منذ العام 1992، إذ لم تشارك مثل هذه النسبة في أية انتخابات منذ نحو ربع قرن.