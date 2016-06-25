اسكتلندا ترغب ببحث فوري لضمان مكانها بالاتحاد الأوروبي

طالبت رئيسة وزراء #اسكتلندا نيكولا سترجن اليوم السبت، في ختام اجتماع طارئ في #ادنبره ، ببدء "محادثات فورية" مع #الاتحاد_الأوروبي لـ"حماية مكانة" اسكتلندا في الاتحاد بعد خروج #بريطانيا منه.

وأضافت #سترجن أن الحكومة الاسكتلندية ستدرس منذ الآن إطارا تشريعيا يسمح بتنظيم استفتاء ثان حول استقلال هذه المنطقة التي تحظى بالحكم الذاتي عن بريطانيا، بعد استفتاء أول قضى بالبقاء داخلها.

وقالت في تصريحات بثت على الهواء مباشرة: "إجراء استفتاء (اسكتلندي) ثان هو بالطبع خيار ينبغي أن يكون على الطاولة وهو مطروح بقوة.. لضمان أن هذا الاختيار يمكن تنفيذه خلال الجدول الزمني المطلوب ستتخذ إجراءات الآن لضمان المصادقة على التشريع المطلوب".

وأيدت اسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62% مقابل 38% أيدوا الخروج في الاستفتاء الذي أجري يوم الخميس في تناقض صارخ مع النتيجة الإجمالية لبريطانيا والتي جاءت بتأييد الخروج بنسبة 52% ومعارضته بنسبة48%. وتقول الحكومة الاسكتلندية إن النتيجة قد تكون مبررا لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال.

ورفض الناخبون الاسكتلنديون الاستقلال عن بريطانيا في 2014 بنسبة 55% مقابل تأييد 45%.