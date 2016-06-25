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الاتحاد الأوروبي يعين مفاوضه حول آلية خروج بريطانيا

المصدر: بروكسل – فرانس برس
الدبلوماسي البلجيكي ديدييه سيوز
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عيّن #الاتحاد_الأوروبي الدبلوماسي البلجيكي #ديدييه_سيوز رئيسا لمجموعة #بريكسيت_تاسك_فورس المكلفة بالتفاوض حول آلية #خروج_بريطانيا من الاتحاد، وفق ما أعلن #المجلس_الأوروبي اليوم السبت.

وسيوز في عامه الـ50 وكان حتى الآن مديرا لدوائر النقل والاتصالات والطاقة في المجلس الأوروبي.

وكان خصوصا متحدثا باسم رئيس الوزراء البلجيكي السابق الليبرالي غي فرهوفشتاد الذي بات اليوم نائبا أوروبيا، إضافة الى ترؤسه مكتب مواطنه هيرمان فان رومبوي، أول رئيس دائم للمجلس الأوروبي حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وصوتت بريطانيا الجمعة على الخروج من الاتحاد الاوروبي في استفتاء.

وعلى #الحكومة_البريطانية أن تطبق الآن #المادة_50 من #اتفاق_لشبونة، أي البند المتصل بالخروج الطوعي والاحادي الجانب من الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يحصل للمرة الأولى.

وتحديد ماهية العلاقة الجديدة بين البريطانيين والأوروبيين سيتطلب مفاوضات طويلة قد تستغرق عامين.

كلمات دالّة

#الاتحاد الأوروبي, #ديدييه سيوز, #بريكسيت تاسك فورس, #خروج بريطانيا, #المجلس الأوروبي, #الحكومة البريطانية, #المادة 50, #اتفاق لشبونة

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