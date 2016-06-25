المفوض الأوروبي البريطاني يستقيل من منصبه

أعلن المفوض الأوروبي للخدمات المالية البريطاني، جوناثان هيل، السبت، استقالته من هذا المنصب، معبراً عن "خيبة أمله الكبيرة" من قرار مواطنيه مغادرة الاتحاد.

وقال هيل في بيان بعد يومين على الاستفتاء الذي قررت فيه غالبية البريطانيين الخروج من #الاتحاد_الأوروبي : "بما أننا ننتقل إلى مرحلة جديدة، أعتقد أنه ليس من الجيد أن أواصل العمل بصفتي مفوضاً بريطانياً كما لو أن شيئاً لم يحدث".

ودعا هيل (56 عاما) العضو السابق في مجلس اللوردات البريطاني والذي عينه رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون مفوضا بريطانيا في المفوضية الأوروبية الى "انتقال منتظم" مع خلفه.

وقال: "على غرار الكثيرين هنا وفي المملكة المتحدة، أشعر بالطبع بخيبة أمل كبيرة حيال نتائج الاستفتاء. كنت أود أن تكون النتيجة مختلفة، لكن الشعب البريطاني اتخذ قرارا مغايرا، وهكذا تعمل الديموقراطية".

ولاحقاً، أعلن رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود #يونكر في بيان أن نائبه فالديس دومبروفسكيس سيتولى منصب مفوض الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي بعد استقالة هيل.

ودومبروفسكيس، وهو رئيس وزراء سابق للاتفيا إحدى الدول الأعضاء في منطقة اليورو، يتولى في الوقت الراهن المسؤولية عن العملة الموحدة في المفوضية. واستقال هيل بعد قرار بريطانيا تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وهي نتيجة كان هيل يعارضها.

وسيحق لبريطانيا ترشيح مفوض جديد ليمثلها في المفوضية ما دامت لا تزال ضمن التكتل. وسيحدد يونكر سلطات هذا المرشح بالتشاور مع الحكومة البريطانية.