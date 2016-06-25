هجوم عنيف على فندق يرتاده سياسيون في مقديشو

تعرض فندق في العاصمة الصومالية مقديشو يتعرض بعد ظهر السبت لهجوم بالأسلحة الرشاشة والمتفجرات.

وقال عبد الحفيظ موداي الذي يقيم في جوار فندق ناسا هبلود الذي يتعرض للهجوم لوكالة فرانس برس "دوى إطلاق نار قوي داخل الفندق. بدأ إطلاق النار بعد انفجار قوي"، مضيفاً "نجهل ماذا يحصل لأننا على الأرض لحماية أنفسنا".

وأكدت مصادر أمنية عدة أن هجوماً بدأ دون أن تتمكن من الإدلاء بتفاصيل إضافية.

يأتي الهجوم بعد ثلاثة أسابيع ونيف من هجوم مماثل على فندق إمباسادور في الأول من يونيو خلف عشرة قتلى.

وفندق ناسا هبلود يرتاده عادة سياسيون وأجانب ويقع في القسم الشمالي من العاصمة.

وفي الأشهر الأخيرة، كثف المتمردون في حركة الشباب هجماتهم الدامية على مطاعم وفنادق في مقديشو.