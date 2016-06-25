بعد خروج بريطانيا.. قمة طارئة مرتقبة للاتحاد الأوروبي

يعقد الاتحاد الأوروبي، قمة طارئة مرتقبة بعد خروج #بريطانيا، السبت المقبل في برلين حيث يلتقي فيها #الرئيس_الفرنسي و#المستشارة _الألمانية ورئيس الوزراء الإيطالي.

ولم تُخفِ فرنسا الرسمية صدمتها من الخطوة البريطانية، لكن ردود الفعل الحزبية تراوحت بين مؤيد ومتحفظ ومعترض، حيث تحدث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن خطر داهم على #أوروبا.

وكانت تترواح المساهمة البريطانية السنوية في ميزانية الاتحاد الأوروبي بين تسعة وعشرة مليارات يورو ستُوزع أعباؤها على الدول الكبرى في الاتحاد وخصوصاً ألمانيا وفرنسا، وهذه الأخيرة ستتحمل وحدها مليار يورو #سنوياً.

وتسود مخاوف في فرنسا من احتمال انتقال العدوى البريطانية إلى دول أخرى من بينها #الدنمارك و#السويد وحتى #هولندا إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي.

وتتحرك فرنسا وألمانيا في اتجاه جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكلفاً لها كي لا تغري سهولة الخروج دولاً أخرى، وتراهن الدولتان على إمكانياتهما فهما تمثلان وحدهما ثلث سكان الاتحاد وتُؤمنان نصف ميزانية #منطقة_اليورو.