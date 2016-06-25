توقيف شخصين في عملية لمكافحة الإرهاب في بلجيكا

أعلنت النيابة العامة البلجيكية أن الشرطة أوقفت شخصين خلال عملية لمكافحة #الإرهاب نفذتها ليل الجمعة السبت.

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة أن الوقت "مبكر جداً للكلام عن هجوم إرهابي" في وقت أفادت معلومات صحافية عن مخطط لتنفيذ اعتداء أثناء مباريات #كأس _أوروبا 2016 الذي ينظم في #فرنسا .

ووجهت التهمة الأسبوع الماضي إلى ثلاثة أشخاص أوقفوا في إطار عملية أخرى لمكافحة الإرهاب.

وجرت عشرات عمليات الدهم في 16 منطقة بلجيكية وأوضحت النيابة العامة الفدرالية أن "العناصر التي تم جمعها في إطار التحقيق كانت تتطلب التدخل على الفور".

وتبقى المخاوف الأمنية قوية في بلجيكا بعد اعتداءات 22 آذار/مارس التي أوقعت 32 قتيلا في #بروكسل ، لكن البلجيكيين ما زالوا يتجمعون في الأماكن العامة لمتابعة مسار منتخبهم في مباريات كأس أوروبا.