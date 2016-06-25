حسن نصرالله يؤكد عمالته وحزبه لإيران

قال الأمين العام لميليشيات #حزب_الله اللبناني المصنّف إرهابياً، في شكل رسمي، إن "كل الأمور المالية لحزب الله تأتي من #إيران، وليس عن طريق المصارف. وأضاف، "كما وصلت إلينا الصواريخ التي نهدد بها #إسرائيل، يصل إلينا المال".

وذلك في معرض رده على الإجراءات التي اتخذتها #بنوك_لبنانية بحق حسابات تعود لعناصر تابعة له.

وأضاف #نصر_الله الجمعة، في كلمة بمناسبة مرور أربعين يوماً على مقتل قائده العسكري بدمشق، #مصطفى_بدر_الدين، "إن بعض المصارف في لبنان ذهبت بعيداً".

وكرّر نصرالله تهديداته للسوريين بتأكيد تدخله في #حلب السورية، وقال إن القتال فيها هو "دفاع عن سوريا ولبنان والعراق والأردن". على حد زعمه.

مؤكداً تواجد حزبه المصنف إرهابياً "بأعداد كبيرة في تلك المنطقة".

وفي موقف يؤكد الأخبار التي تتسرب بين الحين والآخر، عن موقف إيران الرافض للهدنة التي أعلنتها في #موسكو في حلب السورية التي تشهد حصارا من قبل قوات حزب الله وحلفائه العراقيين والإيرانيين وبعض قوات النظام السوري، هاجم نصرالله الهدنة التي أعلنتها روسيا في حلب وقال: "من استفاد من وقف إطلاق النار في حلب؟ أقول إن المستفيد هو من أتى بهذا العدد العائل من المقاتلين إلى سوريا".

ثم شكك في كلمته في الأرقام المعلنة عن الخسائر التي منيت بها قواته في حلب، وذكر أرقاماً لا تتفق مع ما أكدته وسائل إعلام متعددة، وتقل كثيرا عن حقيقة ما نقلته وكالات الأنباء، إلا أنه أشار في كلامه إلى أن "ما يجري في حلب هو معركة طاحنة".