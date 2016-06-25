رئيس حملة خروج بريطانيا: لا حاجة للإسراع بالمفاوضات

قال #ماثيو_إليوت الرئيس التنفيذي لحملة #خروج_بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي اليوم السبت إن على #بريطانيا أن تبدأ أولا مفاوضات غير رسمية بشأن التسوية التي ستحكم علاقتها بالاتحاد بعد الانسحاب منه قبل تفعيل #المادة_50 من #معاهدة_لشبونة التي تنظم خروج الدول من الاتحاد.

وأضاف إليوت في مقابلة مع رويترز: "لا نعتقد أن هناك حاجة للإسراع بتفعيل المادة 50.. من الأفضل الانتظار حتى تهدأ الأمور خلال الصيف وأثناء تلك الفترة يمكن إجراء مفاوضات غير رسمية مع دول أخرى".

وتعرض البريطانيون لضغوط اليوم السبت لتحديد جدول زمني بسرعة لتنفيذ إجراءات الانفصال عن الاتحاد بعد التصويت التاريخي الذي أيد الانسحاب من التكتل وأحدث صدمة مدوية حول العالم على الرغم من أن الإشارات القادمة من أوروبا جاءت متناقضة.

وتنص المادة 50 من معاهدة لشبونة على أن لدى الدولة العضو في الاتحاد بعد الإخطار برغبتها في الانسحاب عامين للتفاوض على اتفاق.

وقال إليوت إن اتفاق التسوية الكامل بشأن خروج #بريطانيا سيشمل كل جوانب علاقتها بالاتحاد بما يتضمن المساهمة البريطانية في التكتل والوصول إلى السوق الموحدة واتفاقات تسليم المطلوبين وما يعرف بجواز المرور للخدمات المالية.

وقال: "سيكون هذا بالأساس اتفاق التسوية الكاملة بشأن كل شيء من مساهمتنا في الاتحاد الأوروبي، عندما ينتهي ذلك، مرورا بالوصول للسوق الموحدة ووضع عدد من الاتفاقات بعينها بشأن تسليم المطلوبين حتى يكون هناك تعددية شاملة للمجالات التي يجب أن نبحثها".

ومنذ إعلان نتيجة الاستفتاء صباح أمس الجمعة وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب بإجراء استفتاء جديد يتطلب مستوى أعلى من التأييد لاتخاذ قرار بشأن العضوية في الاتحاد.

لكن إليوت قال إن قرار الاستفتاء الخاص بتأييد الانسحاب من الاتحاد أصدره الشعب البريطاني وسينفذ.

وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذ وسيتم. ليس هناك من سبيل للالتفاف على الأمر".