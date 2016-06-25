عباس: لم أقصد الإساءة لليهودية

تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن اتهامات سابقة لبعض الحاخامات بالدعوة لتسميم المياه بغرض قتل #الفلسطينيين في تصريحات أثارت ردود فعل قوية.

وجاء بيان صادر عن مكتبه في وقت متأخر الليلة الماضية "إن الرئيس #محمود_عباس واستنادا إلى احترامه العميق لجميع الديانات بما فيها الديانة اليهودية، يؤكد أنه لم يقصد الإساءة لليهودية أو أبناء الديانة اليهودية بشكل عام."

وأضاف البيان أن هذه التصريحات تأتي "بعد أن تبين أن الأنباء التي تناولت التصريحات المزعومة حول تسميم آبار المياه الفلسطينية التي تناقلتها وكالات الأنباء عارية عن الصحة."

وكان #عباس قد اتهم في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس حاخامات #إسرائيليين بالدعوة إلى تسميم المياه الفلسطينية، مكررا فيما يبدو ما ورد في تقارير إعلامية غير مؤكدة.

وأثارت التصريحات إدانة قوية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصفها في بيان صدر عن مكتبه بأنها "افتراء دموي".

ولم تظهر تصريحات عباس في النسخة المكتوبة التي أصدرها مكتبه ما يشير إلى أنه ربما تحدث عن الأمر ارتجالا لدى إدانته للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مع توقف محادثات السلام.

وقال عباس في كلمته يوم الخميس "قبل أسبوع فقط قام عدد من الحاخامات في إسرائيل وأعلنوا إعلانا واضحا مطالبين حكومتهم بتسميم المياه لقتل الفلسطينيين.. أليس هذا تحريضا واضحا للقتل الجماعي للشعب الفلسطيني؟".

وظهرت التقارير الإعلامية عن الأمر يوم الأحد عندما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن "الحاخام شلومو ملما رئيس مجلس حاخامات مستوطنات الضفة الغربية" أصدر فتوى تجيز للمستوطنين اليهود تسميم مياه الفلسطينيين.

وفي ذات اليوم نقل موقع وزارة #الخارجية الفلسطينية على الإنترنت ما قال إنه دعوة لتسميم المياه من "الحاخام ملميد" وطالب باعتقاله.

ولم يصدر تعقيب فوري من إسرائيل على تصريحات عباس التي تراجع فيها عن اتهاماته السابقة.

وأعرب عباس في بيانه الجديد عن رفضه للاتهامات والتصريحات الإسرائيلية الموجهة ضده وضد الشعب الفلسطيني بالإساءة للديانة اليهودية، ودان ما تم اتهامه به من عداء للسامية.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب عباس أن الرئيس الفلسطيني "يدين في الوقت ذاته الممارسات والإجراءات غير الشرعية لسلطات الاحتلال ومستوطنيها ضد الشعب الفلسطيني بما فيها التحريض ضده وضد حقوقه."