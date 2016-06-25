غارات أميركية على مواقع لطالبان في أفغانستان

أعلن البنتاغون، الجمعة، أن طائرات أميركية أغارت على مواقع لحركة طالبان جنوب أفغانستان في خطوة تندرج في إطار قرار الرئيس باراك أوباما تعزيز المشاركة العسكرية الأميركية في الحرب ضد الحركة الأفغانية المتمردة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيتر كوك، خلال مؤتمر صحافي: "لقد تم تنفيذ عمليات" عملاً بالتوجيهات الجديدة التي صدرت للقوات الأميركية في أفغانستان.

واكتفى كوك بالقول إن هذه العمليات عبارة عن "ضربات جوية" نفذت في "جنوب أفغانستان"، رافضاً الإدلاء بأي تفصيل آخر.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2014، ينحصر دور القوات الأميركية في أفغانستان (9800 عسكري) بدور استشاري ودعم الجيش الأفغاني، بدون تدخل مباشر في القتال.

لكن أوباما قرر في الـ10 من حزيران/يونيو الحالي السماح للقوات الأميركية في أفغانستان بتوجيه ضربات مباشرة لحركة طالبان بالتعاون مع القوات الأفغانية.

كما أصبح لدى القادة العسكريين، بموجب هذا القرار، مزيد من احتمالات إشراك الطائرات المقاتلة لمساندة الجيش الأفغاني في معاركه، بالإضافة إلى إمكان المستشارين العسكريين الأميركيين الاقتراب أكثر من مناطق القتال، والخروج من مقار القيادة العسكرية.

وكان العسكريون الأميركيون يطالبون منذ أشهر بهذا الدعم حرصاً منهم على عدم رؤية القوات الأفغانية تتكبد خسائر بمواجهة تقدم طالبان.

وفقدت القوات الأفغانية أكثر من خمسة آلاف عنصر عام 2015 خلال مواجهات مع المتمردين، ما أرغمها على الانسحاب من مناطق عدة.

من جانبه، يطالب الجيش الأميركي ببقاء القوات التي سيخفض عديدها من 9800 رجل إلى 5500 في كانون الثاني/يناير المقبل.

ولم يتخذ البيت الأبيض حتى الآن قراراً بشأن هذه المسألة.