قتيلان وإجلاء الآلاف في حريق يضرب كاليفورنيا

قتل شخصان على الأقل في حريق يضرب وسط كاليفورنيا ودمر أكثر من 100 مبنى، وحمل حاكم الولاية على إعلان حالة الطوارئ، وفق ما أعلن مسؤولون الجمعة.

واندلع الحريق، الذي امتد سريعاً قبيل مساء الخميس، في منطقة ليك ايزبيلا في مقاطعة كيرن، وانتشر على مسافة 121 كلم مربعاً تقريباً بحلول بعد ظهر الجمعة، ولم تسيطر السلطات سوى على 5% منه.

من جانبها، أكدت هيئة الإطفاء في مقاطعة كيرن سقوط ضحيتين في تغريدة على تويتر دون إعطاء تفاصيل، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء يواجهون رياحاً قوية في منطقة ارسكين، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات إلى الشمال من لوس أنجلوس.

وأصدر الحاكم جيري براون حالة طوارئ في المنطقة، مما يتيح توزيع المساعدات بشكل أسرع.

من جهتها، أوردت وسائل إعلام محلية أن الحريق أتى على 80 منزلاً وأن هذا العدد يمكن أن يرتفع لأن الحريق خرج عن السيطرة.

كما تم إجلاء آلاف السكان من المنطقة.

وتشهد كاليفورنيا، الواقعة غرب الولايات المتحدة، جفافاً قياسياً منذ خمس سنوات. وارتفعت درجات الحرارة في بداية الأسبوع إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وتعاني الولايات المتحدة حالياً من أكثر من 14 حريقاً، معظمها في جنوب غربي البلاد، حيث أدت موجة حر في بداية الأسبوع إلى وفاة خمسة أشخاص.