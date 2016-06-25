كوريا الشمالية ترفض إدانة مجلس الأمن لتجاربها الصاروخية

رفضت #كوريا الشمالية إدانة مجلس الأمن الدولي لتجارب #الصواريخ الجديدة التي أجرتها، واتهمت #الولايات_المتحدة بدفع #الجزيرة باتجاه "مرحلة فلتان كبير".

وكان #مجلس_الأمن قد رأى في إعلان الخميس أن تجارب الصواريخ الجديدة التي أجرتها بيونغ يانغ الأربعاء تشكل "انتهاكا خطيرا" لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر على كوريا الشمالية القيام بأي نشاط بالستي أو نووي.

ودعت الدول الـ15 في المجلس الدول الأعضاء في #الأمم_المتحدة إلى "مضاعفة الجهود من أجل تطبيق كامل" للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية في بيان مساء الجمعة إن بيونغ يانغ ترفض هذه الإدانة، وترى أنها "نتيجة لموقف تعسفي ينتهك سيادة دولة مستقلة".