محتجو قانون العمل يخربون مقر نقابة "سي جي تي" في فرنسا

تعرض مقر الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا (سي جي تي) وهي أهم نقابة في #فرنسا للتخريب ليلة الجمعة السبت قرب باريس، بعد 24 ساعة من تعرض مقر نقابة "سي اف دي تي" المنافسة للتخريب أيضا، في أوج #نزاع اجتماعي مع السلطات حول قانون العمل.

وقال الأمين العام لنقابة "سي جي تي" فيليب مارتينيز إنها المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر النقابة لأعمال عنف "على هذا المستوى".

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس "الأمر حصل بسرعة. قام #ملثمون يحملون #حقائب على ظهورهم بتجاوز #السياج حول المقر وقاموا بالضرب بالعصي على أبواب المقر وواجهاته".

أما نقابة "سي اف دي تي" التي تدعم مشروع الحكومة، فقد تعرض مقرها ايضا للتخريب ليلة الخميس الجمعة في #باريس وهاجمه نحو مئة شخص فكسروا بعض واجهاته وكتبوا على جدرانه "أوقفوا الخيانة".

وقال الأمين العام لنقابة "سي اف دي تي" لوران برجيه إن هذا الاعتداء "لم يكن مفاجأة" موضحا أن مقار عدة للنقابة تعرضت أيضا للتخريب في مدن عدة.

وندد رئيس الحكومة مانويل فالس عبر تغريدة على تويتر بما سماها "هذه الاعتداءات ضد ممثلي الديموقراطية الاجتماعية".

وتشهد فرنسا منذ أشهر عدة #تظاهرات حاشدة ضد قانون العمل الجديد الذي أقرته الحكومة.