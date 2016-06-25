مزيد من حطام "الماليزية" واقتراب انتهاء البحث

عثروا على حطام محتمل لـ #الطائرة_الماليزية المفقودة في 2014 قبالة سواحل تنزانيا وفق ما قال مسؤول أسترالي الجمعة.

وقال وزير المواصلات دارين شيستر الذي أشرف على عمليات البحث عن الطائرة المفقودة من طراز بوينغ 777، رحلة رقم MH370# وكان على متنها 239 شخصاً، إن قطعة من حطام طائرة وجد على جزيرة بيمبا قبالة سواحل تنزانيا.

وأضاف شيستر في بيان نشره مكتب سلامة النقل الأسترالي، الذي يقود عمليات البحث نيابة عن ماليزيا، "نبحث عن مزيد من المعلومات لتحديد إذا ما كان الحطام يعود للماليزية المفقودة"، من غير أن يعلن وقت العثور على الحطام.

وكانت قطع كثيرة من حطام #الطائرة جرفتها الأمواج على سواحل المحيط الهندي.

وأعلن المكتب أن الحطام الذي عثر عليه على جزيرة أسترالية مطلع هذا الشهر لم يكن للطائرة التي يبحثون عنها منذ أكثر من 3 سنوات، وتحطمت خلال رحلة بين كولالمبور في ماليزيا وبكين.

وتعتقد السلطات أن الطائرة تحطمت في #المحيط_الهندي لكن مسؤولين لم يعثروا على قطع رئيسية للحطام رغم أنهم أجروا عمليات بحث مكثفة تحت الماء في منطقة واسعة.

ومن المتوقع أن تنهي فرق البحث عملياتها في منطقة مساحتها 120 ألف متر مربع في أغسطس المقبل، لكن من غير المحتمل أن توسيع العمليات أكثر من هذه المساحة.

مطلع هذا الشهر عثروا أيضاً على حطام جرفه الموج إلى شاطئ مدغشقر، لكنه لا يزال تحت الاختبار.