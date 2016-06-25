مقتل 23 شخصاً في فيضانات شرق الولايات المتحدة

لقي 23 شخصا مصرعهم وفقد أثر آخرين في ولاية فيرجينيا الغربية شرق الولايات المتحدة في فيضانات، نجمت عن عواصف رعدية وأمطار غزيرة، وفق ما أعلنت السلطات الجمعة.

وصرح حاكم الولاية، ايرل راي تومبلين، في مؤتمر صحافي أن "الأضرار هائلة ومنتشرة على نطاق واسع. تركيزنا على عمليات البحث والإنقاذ".

وقال تومبلين: "أردت التحليق حول المنطقة المنكوبة اليوم، لكنني لم أتمكن من ذلك لأن كل الطائرات والمروحيات تستخدم في عمليات الإنقاذ".

كذلك أشار إلى مصرع 14 شخصاً، إلا أن المسؤولة في هيئة الأمن الداخلي وإدارة الكوارث، جيسيكا تايس، أعلنت لاحقاً لوكالة فرانس برس أن الحصيلة ارتفعت إلى 23 ضحية.

ومن بين الضحايا فتى في الثامنة من العمر جرفته المياه بينما كان يسير قرب جدول مع والدته وشقيقته. وأوردت قناة "دبليو اس ايه زي" المحلية أنه تم العثور على جثته بعد أعمال بحث استمرت ثلاث ساعات.

وأضاف الحاكم أن "التحدي الأكبر الذي نواجهه لا يزال ارتفاع منسوب المياه" الذي ألحق أضراراً مادية "واسعة النطاق" في ست مقاطعات على الأقل، لافتاً إلى أن أكثر من 100 مسكن لحقت بها "أضرار بالغة" من جراء العاصفة، إضافة إلى العديد من دور الرعاية.

كما أن هناك 66 ألف منزل لا تزال محرومة من التيار الكهربائي أو الغاز، إلى جانب 60 طريقاً لا تزال مقطوعة بسبب سقوط أشجار وسطها.

وأوضح الحاكم أنه طلب مؤازرة من الحرس الوطني قوامها 500 عنصر، وصل منهم 200 حتى الآن، في حين فتحت السلطات 17 مركزاً لإيواء المشردين من العاصفة.