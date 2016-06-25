هل تنسحب سلوفاكيا أيضاً من الاتحاد الأوروبي؟

أعلن حزب سلوفاكي يميني متطرف ممثل في البرلمان أنه سيطلق حملة جمع تواقيع لتنظيم استفتاء حول خروج #سلوفاكيا من #الاتحاد_الأوروبي غداة قرار البريطانيين مغادرة التكتل.

وقال ماريان #كوتليبا رئيس حزب #سلوفاكيا_الخاصة_بنا (القومي المتشدد) على صفحته على فيسبوك: "لقد آن الأوان لكي تغادر سلوفاكيا أيضا سفينة التايتانيك التي توشك على الغرق".

وأضاف: "فلنبدأ أيضا اعتبارا من الاثنين بتحقيق وعدنا الانتخابي وسنجمع تواقيع من أجل تنظيم #استفتاء حول خروج سلوفاكيا من الاتحاد الأوروبي".

انضمت سلوفاكيا التي تعد 5.4 ملايين نسمة الى الاتحاد الأوروبي في العام 2004 وإلى منطقة #اليورو بعد خمسة أعوام، وستتولى اعتبارا من 1 تموز/يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في اذار/مارس حقق حزب كوتليبا تقدما بفوزه بـ14 مقعدا من أصل 150 في البرلمان الوطني الذي يهيمن عليه الوسط-اليسار الحاكم.

وعرف كوتليبا بخطابه العنصري وخصوصا ضد أقلية غجر الروما والمسيرات التي ينظمها حيث يرتدي الناشطون في حزبه ملابس سوداء تذكر بالفاشيين في الثلاثينيات أو الاربعينيات.