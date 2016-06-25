هولاند يدعو لخروج بريطانيا "بشكل منظم" من "الاتحاد"

صرح الرئيس الفرنسي فرنسوا #هولاند اليوم السبت أن خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي يطرح "تساؤلات في كل العالم"، داعياً إلى إنجاز هذه الخطوة "بشكل منظم".

وقال هولاند في تصريحات للصحفيين بعد لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة #بان_كي_مون في قصر الرئاسة في #باريس : "تطرح تساؤلات كبيرة في كل العالم: ما الذي سيحدث؟".

وذكر الرئيس الفرنسي بأنه "عبّر عن أسفه العميق للتصويت البريطاني" وإن كان "يحترمه لأن هذه هي الديموقراطية"، داعياً من جديد إلى "استخلاص كل العبر والنتائج".

وقال هولاند: "في إطار الاتحاد الأوروبي.. علينا الآن تنظيم هذا الانفصال، لكن علينا أن نفعل ذلك بشكل منظم وعلى أساس القواعد المدرجة في الاتفاقيات".

وعلى الرغم من التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أكد هولاند أن #فرنسا تنوي "الإبقاء على العلاقات" مع #المملكة_المتحدة في المجال الاقتصادي كما حول قضايا المهاجرين واللاجئين أو الدفاع.

وبعد محادثات الجمعة مع رئيس #المفوضية_الأوروبية جان كلود #يونكر ورئيس #البرلمان_الأوروبي مارتن #شولتز ، أجرى الرئيس الفرنسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس.

وقالت مصادر قريبة من هولاند إن الرجلين "متفقان على أنه لا يمكن أن تكون هناك مرحلة عدم يقين في #أوروبا "، وعبرا عن أملهما في "وضوح كامل بشأن البرنامج الزمني والإجراءات" المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد.

ويستضيف الرئيس الفرنسي مساء السبت رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي على عشاء "غير رسمي" في القصر الرئاسي.