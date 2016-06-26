أنباء عن اشتباكات بين قوات أردنية وداعش.. والأردن ينفي

شكك مصدر رسمي رفيع المستوى لـ"العربية.نت" بأخبار نشرتها وكالات أنباء تتحدث عن اشتباكات بين القوات المسلحة الأردنية وتنظيم #داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل 28 عنصراً من مسلحي داعش داخل #سوريا في المغر والوديان، وقامت بملاحقة عدد من الفارين.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الأخبار التي تناقلتها بعض وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية غير دقيقة، مؤكداً أن مثل هذه الأخبار تعلن فقط من قبل مؤسسات رسمية حكومية أو عسكرية .

وتداولت وكالات أنباء ومواقع إخبارية خبر اندلاع مواجهات مسلحة بين قوّات حرس #الحدود_الأردنية وتنظيم داعش في الداخل السوري أسفرت عن مقتل 28 مسلحاً من تنظيم داعش.

وكان #الأردن أعلن "رسمياً" قبل أيام إغلاق الحدود الشمالية، والشمالية الشرقية وتحولها منطقة عسكرية على خلفية الهجوم الذي استهدف المملكة بسيارة مفخخة وأسفر عن مقتل 7 من قوّات حرس الحدود والأجهزة الأمنية، وإصابة 13 آخرين.