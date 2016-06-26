إنقاذ أكثر من 3 آلاف مهاجر قبالة ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه تم الأحد إنقاذ 3324 مهاجرا قبالة ليبيا خلال 36 عملية، ما يرفع إلى أكثر من 10 آلاف عدد الذين تم إنقاذهم منذ الخميس.

وأورد خفر السواحل أن المهاجرين كانوا يستقلون 25 زورقا مطاطيا وزورقا خشبيا واحدا، من دون أن يشيروا إلى سقوط ضحايا.

وشاركت سفن خفر السواحل والبحرية الإيطالية في عمليات الإغاثة، وكذلك سفن لوكالة فرونتكس الأرووبية وعملية "صوفيا" الأوروبية للتصدي للمهربين ومنظمتي "أطباء بلا حدود" و"سي ووتش".

ونقل جميع المهاجرين إلى موانئ في جنوب إيطاليا. وبوصولهم، يتجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام 66 ألف شخص، وفق تعداد للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، علما بأن معظم هؤلاء أفارقة.

وقضى أكثر من عشرة آلاف مهاجر في البحر المتوسط خلال محاولتهم بلوغ أوروبا منذ 2014، بينهم أكثر من 2800 منذ بداية هذا العام، بحسب ما أفادت المفوضية في بداية يونيو.