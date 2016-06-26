اسرائيل وتركيا تتوصلان الى اتفاق لتطبيع علاقاتهما

توصلت تركيا واسرائيل الاحد الى اتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين اثر ست سنوات من التوتر بدأت مع شن هجوم اسرائيلي على سفينة تركية كانت تنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة، بحسب ما اعلن مسؤول اسرائيلي.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه انه تم التوصل الى اتفاق، الا ان تفاصيله ستعرض الاثنين خلال مؤتمر صحافي يعقد في روما.

ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو موجود حاليا في روما حيث من المقرر ان يعقد لقاء مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري.

ومن المقرر ان يلقي رئيس الحكومة التركية بن علي يلديريم الاثنين كلمة حول الاتفاق في انقرة في الساعة 13،00 (العاشرة ت غ) بحسب ما افاد مصدر تركي.

واعلن المسؤول الاسرائيلي ان هذا الاتفاق لا يزال بحاجة لموافقة الحكومة الامنية الاسرائيلية المصغرة ليصبح نافذا.

وكان عشرة اتراك قتلوا في 2010 خلال هجوم فرقة كوماندوس اسرائيلية على سفينة مافي مرمرا التركية التي كانت مستأجرة من منظمة غير حكومية تركية لنقل مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي كانت اسرائيل تفرض حصارا عليه.