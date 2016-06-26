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اسكتلندا: سنتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحنا

المصدر: لندن - رويترز
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن
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قالت رئيسة وزراء #اسكتلندا نيكولا #ستيرغن اليوم الأحد إن من مسؤوليتها التفاوض مع #الاتحاد_الأوروبي لمحاولة حماية مصالح اسكتلندا التي أيدت بقاء #بريطانيا في الاتحاد الأوروبي لكن نتيجة الاستفتاء كانت بالخروج.

وأضافت ستيرغن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "التحدي الذي يواجهني الآن كرئيسة للوزراء هو التوصل إلى أفضل وسيلة لحماية مصالح اسكتلندا والحيلولة دون خروجنا من الاتحاد الأوروبي، دون إرادتنا مع كل العواقب المضرة والمؤلمة التي ستتبع ذلك".

وأشارت إلى أنها ستتحدث مع #بروكسل خلال الأيام القليلة المقبلة وقالت "التحدي الذي يواجهني ومسؤوليتي كرئيسة للوزراء هو السعي للتفاوض لحماية مصالح اسكتلندا".

كلمات دالّة

#اسكتلندا, #ستيرغن, #الاتحاد الأوروبي, #بريطانيا, #بروكسل

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