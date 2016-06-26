الأردن.. إحالة 21 متهماً بالإرهاب إلى محكمة أمن الدولة

أعلن مصدر رسمي أردني الأحد إحالة 21 شخصا إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بالإرهاب إثر عملية أمنية في #إربد شمال المملكة في مارس أسفرت عن مقتل 7 مسلحين ورجل أمن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "نائب عام محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان أحال المتهمين بقضية "خلية إربد الإرهابية" إلى محكمة أمن الدولة للبدء بمحاكمتهم".

ونقلت الوكالة عن العدوان قوله إن المتهمين في القضية 21 شخصا، وإن مدعي عام #محكمة_أمن_الدولة أنهى التحقيق معهم، و"وجه لهم تهماً تتعلق بالإرهاب".

وأضاف: "من التهم التي وجهت للمتهمين أيضا تصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية (..) وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية (...) والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وكان الأردن أعلن في الثاني من مارس الماضي إحباط مخطط إرهابي لتنظيم داعش لضرب أهداف مدنية وعسكرية إثر عملية أمنية نفذتها قوات الأمن في محافظة إربد (89 كلم شمال #عمان).

وأسفرت تلك العملية آنذاك عن مقتل 7 مسلحين ورجل أمن وإصابة آخرين بجروح، وضبط كميات من الأسلحة الرشاشة والذخيرة والمتفجرات والصواعق التي كانت بحوزة عناصر المجموعة المسلحة.