الأردن.. ضبط كمية مخدرات في سيارة على الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول من #القوات_المسلحة_الأردنية بأن قوات حرس الحدود تمكنت فجر اليوم الأحد، من مشاهدة سيارة لاند كروزر على #الساتر_الترابي_السوري، وتم تحريك دورية رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الإشتباك عليها داخل الأراضي السورية، مما أدى إلى انقلابها على الساتر الترابي. ولاذ من بداخلها بالفرار إلى #الداخل_السوري، وتم تحريك فريق البحث والتفتيش إلى الموقع وتفتيش السيارة وتفريغ حمولتها وتدميرها.

وأضاف المصدر بأنه تم ضبط كميات من المخدرات كانت داخل السيارة وقد تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأضاف المصدر بأنه تم ضبط (6225000) حبة كبتاغون و(1692) كغ حشيش وقد تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ويؤكد المصدر بأن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل ما من شأنه المساس بالأمن الوطني الأردني.