نيجيريا.. تحرير 5 آلاف شخص خطفتهم بوكو حرام

قال الجيش النيجيري اليوم الأحد إنه أطلق سراح أكثر من 5000 شخص كانوا محتجزين لدى جماعة بوكو حرام في إطار عملية نفذها مطلع الأسبوع بشمال شرقي البلاد.

ونجح الجيش النيجيري العام الماضي في استعادة السيطرة على معظم الأراضي التي استولت عليها بوكو حرام بدعم في بعض الأحيان من قوات دول مجاورة. وبدأت الجماعة حركة تمرد قبل سبع سنوات.

وقال الجيش إن قواته داهمت 15 قرية اليوم الأحد بدعم من قوة أمنية من أهل القرى وقتلت خلال المداهمات "ستة من إرهابيي بوكو حرام وأصابت عددا آخر".

وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني "حررت القوات أيضا أكثر من 5000 شخص اتخذهم إرهابيو بوكو حرام رهائن." ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق على نحو مستقل من تحرير الرهائن بسبب بعد المنطقة التي نفذ فيها الجيش عمليته.

وقتل أكثر من 15 ألفا وتشرد مليونا شخص في نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون منذ بدء نشاط الجماعة.

لكن بوكو حرام التي بايعت تنظيم داعش العام الماضي ما زالت تنفذ التفجيرات الانتحارية خاصة في مناطق مزدحمة كالأسواق وأماكن العبادة.