الحريري لحزب الله: أنتم حزب إيراني بامتياز

رد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد #الحريري مساء السبت خلال إفطار أقامه في طرابلس شمال #لبنان، على خطاب أمين عام ميليشيات #حزب_الله حسن نصرالله.

وشدد على أن الحزب اعترف بالفم الملآن أنه حزب إيراني بامتياز.

وعلق على كلام نصرالله الأخير عن أن أموال الحزب ومعاشاته وصواريخه هي من #إيران، بقوله: "إنه من #الحرس_الثوري ويعترف أنه حزب إيراني بامتياز وهذه مضبطة اتهامية بالدرجة الأولى يعترف عبرها أنه ينفذ أوامر دولة خارجية ".

وفي رد حاد على خطاب نصر الله دون تسميته، قال الحريري: "هناك من يصر على وضع إيران أولا وسوريا أولًا والعراق أولا واليمن أولا والبحرين أولا ... ولبنان أخيراً وآخرا " .

وانتقد بعنف من وصفهم "بأتباع قاسم سليماني في لبنان الذين يهددون #البحرين بحرب تستدعي الفتن في نموذج للغرور والاستعلاء الإيراني"، وقال "نحن مطالبون بحماية لبنان من هذه البلوى الإيرانية، ولن نكون جزءا مما يطلقه قاسم سليماني في المنطقة".