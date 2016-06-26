كاميرون لن يبحث المادة 50 من معاهدة لشبونة

أكد مسؤول أوروبي الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني #ديفيد_كاميرون لن يبحث خلال #القمة_الأوروبية المقررة الثلاثاء والأربعاء في بروكسل المادة خمسين من #معاهدة_لشبونة والتي تنظم رسميا خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال المسؤول "نتوقع أن يعرض كاميرون نتائج الاستفتاء (...) لا نتوقع في هذه المرحلة ان يبحث كاميرون المادة خمسين".

وأعلن ديفيد كاميرون استقالته الجمعة بعد ساعات من نتائج الاستفتاء لصالح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي، لكنها لن تصبح فعلية إلا في أكتوبر. ويعتبر كاميرون أن على الحكومة المقبلة بدء إجراءات الخروج من الاتحاد عبر تطبيق هذه المادة.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في أن تبدأ هذه العملية في أسرع وقت لكنه غير قادر على فرض هذا القرار على لندن.

وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف اسمه إن "مسألتي موعد وكيفية" خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الاوروبي "ستكونان أعتقد جزءا من العرض" الذي سيقدمه كاميرون لرؤساء الدول خلال عشاء مساء الثلاثاء.

وفي اليوم التالي سيلتقي رؤساء الدول ال27 الأعضاء كاميرون للبحث في مواقفهم في ضوء الأزمة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد.