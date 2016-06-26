مسؤول إسرائيلي: توصلنا لاتفاق مع تركيا لتطبيع العلاقات

قال مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين الإسرائيليين المرافقين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لروما إن إسرائيل وتركيا توصلتا اليوم الأحد لاتفاق لتطبيع العلاقات.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بشأن إعادة العلاقات الكاملة غدا الاثنين. ويأتي هذا بعد محادثات استغرقت ثلاثة أعوام بدعم من واشنطن لإنهاء أزمة نشبت بعد أن قتلت البحرية الإسرائيلية عشرة ناشطين أتراك مؤيدين للفلسطينيين حاولوا كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة في 2010.

ولم يكن لدى وزارة الخارجية التركية أي تعليق فوري على إعلان المسؤول الإسرائيلي.