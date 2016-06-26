بالفيديو.. شرطة إسرائيل تعتدي على أحد المصلين في الأقصى

أفاد مراسل العربية في القدس بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي فتحت باب المغاربة لإدخال المتطرفين إلى باحة المسجد الأقصى، وهو أمر غير اعتيادي في العشر الأواخر من شهر رمضان، فقد كان يتم دوماً إغلاق باب المغاربة في تلك الفترة.

وبعد دخول بعض المستوطنين المتطرفين وقعت اشتباكات عنيفة، وعمدت شرطة الاحتلال إلى إلقاء قنابل الغاز والصوت وإطلاق الرصاص المطاطي وضرب المصلين والمعتكفين.

وأظهر فيديو قيام عناصر من الشرطة الإسرائيلية بضرب أحد الفلسطينيين الذين يعتكفون في المسجد. وبدا الأخير مجروح الرأس، والدماء تسيل من رأسه، إلا أن ذلك لم يمنع شرطة الاحتلال من سحله وتكبيله.

من جهتها، احتجت دائرة الأوقاف والمعتكفين على فتح باب المغاربة، واعتبرت هذا العمل تغيير للواقع المتبع في رمضان.