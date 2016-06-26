مقتل جنديين بهجوم إرهابي جنوب تركيا

قتل جنديان تركيان، اليوم الأحد، متأثرين بجراح أصيبا بها، في هجوم مسلح نفذته منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في ولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم أن "جنديين من #قوات_الجيش المشاركة في العمليات المتواصلة ضد الإرهاب بقضاء (ليجة)، أصيبا بجروح بالغة جراء هجوم مسلح نفذه مسلحو منظمة #بي_كا_كا الإرهابية". حسب وكالة أنباء الأناضول.

وأوضح البيان أن الجنديين فارقا الحياة في المستشفى العسكري، الذي نقلا إليه رغم المحاولات الطبية لإنقاذهما.

جدير بالذكر، أن الجيش والأمن التركيين، يشنان عمليات مشتركة واسعة ضد إرهابيي "بي كا كا"، منذ منتصف مارس 2016، في عدة ولايات بجنوب شرقي البلاد، من أجل الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتفكيك مفخخات، وردم خنادق، وإزالة حواجز أقامها مسلحو المنظمة في عدة أحياء بالمدن.