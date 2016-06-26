مقتل وزير البيئة الصومالي بهجوم لحركة الشباب

أفاد مصدر رسمي الأحد أن وزير الدولة الصومالي لشؤون البيئة بين القتلى الـ11 الذين سقطوا في الهجوم السبت على فندق في مقديشو وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان "نقدم التعازي لأقارب وزير الدولة الذي قضى في مقديشو أمس".

وعثر على جثة برعي محمد حمزة الذي عين في منصبه في فبراير 2015 تحت أنقاض فندق ناسا هبلود صباح الأحد.

ودمر قسم من الفندق تدميرا تاما في تفجير سيارة مفخخة ما أتاح لاحقا لكومندوز من الشباب دخول الفندق.

وصباح الأحد عرضت قوات الأمن جثث المهاجمين الثلاثة الذين قضوا في الهجوم الذي استمر لساعات. وكانت جرافات ترفع الأنقاض من القسم المدمر للفندق.

وقتل 11 شخصا في الانفجار وعلى أيدي الكومندوز وفقا لوزارة الأمن الصومالية.