هاموند: مجلس الوزراء البريطاني مستمر في عمله

أكد وزير الخارجية البريطاني #فيليب_هاموند الأحد أن مجلس الوزراء البريطاني - الذي شهد انقساما حول ما إذا كان يجب إجراء استفتاء حول انسحاب #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي - سيستمر في عمله لحين اختيار رئيس وزراء جديد.

وقال هاموند في تصريحات لتلفزيون (آي.تي.في) ردا على سؤال حول ما إذا كان وزير المالية جورج أوزبورن سيستمر في منصبه، قائلا: "بالتأكيد سيختار رئيس الوزراء الجديد مجلسه الوزاري، وجميعنا سنبقى في مناصبنا حتى هذه النقطة وبعدها سيتخذ رئيس الوزراء الجديد قراره".

وردا على سؤال حول مصير منطقة جبل طارق، وهي جيب بريطاني في جنوب إسبانيا أعلنت مدريد أنها ستسعى للاشتراك في إدارته مع لندن بعد التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قال هاموند "سنكون أقل قدرة على حماية مصالح جبل طارق وليس الدفاع عن أراضي جبل طارق".

وأضاف: "جبل طارق يعتمد على آلاف العمال الإسبان الذين يعبرون هذه الحدود كل يوم، وأي تعطيل لهذا التدفق سيكون مدمرا لاقتصاد جبل طارق".