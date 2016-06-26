30 مثقفا يدعون إلى "إعادة ابتكار أوروبا"

دعت 30 شخصية تنتمي إلى الأوساط الثقافية والمجتمع المدني والسياسي، في مقالة نشرتها الأحد 7 صحف أوروبية، بينها صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إلى "إعادة ابتكار أوروبا".

وكتب موقعو المقالة: "نحترم تصويت المواطنين البريطانيين، ونأسف له. لكن من المهم جدا ألا ندع خروج #بريطانيا يحرف طاقتنا عن مسارها. بل على العكس، يمكن أن يكون التصويت وسيلة يتعين استخدامها لإنعاش هذه الطاقة. وعلى الأوروبيين أن يعيدوا ابتكار أنفسهم، ومواجهة التحديات الجماعية الكبيرة".

وتتضمن هذه المقالة التي أعدها غيوم كلوسا، مؤسس مركز "يوروبا نوفا" للدراسات، "خريطة طريق من أجل نهضة أوروبية جديدة". وتتمحور هذه الخريطة التي يمكن تطبيقها اعتبارا من الخريف المقبل، حول عدد من المبادرات الملموسة:

1- تعزيز الديمقراطية والثقافة المدنية الأوروبية.

2- مرحلة جديدة على صعيد #الأمن والدفاع والحماية المدنية للمواطنين الأوروبيين.

3- استراتيجية لاستضافة #اللاجئين وإدماجهم، والا بخلاف ذلك تهيئة الشروط لعودتهم على المدى البعيد إلى بلدانهم.

4- سياسة صناعية أوروبية جديدة تقوم على نمو يراعي البيئة، وقادر على تحديث اقتصادنا واستحداث فرص عمل في اقرب وقت.

5- إنجاز إنشاء منطقة اليورو، حتى تؤدي عملها بنشاط وحيوية، وليس كآلة تزيد من عدم المساواة.

6- إنشاء "مركز تبادل الطلبة والاساتذة بين الجامعات" (ايراسموس) ليضم الشبان من الجيل نفسه.

وقد نشرت هذه المقالة في وقت واحد صحيفة "جورنال دو ديمانش" و"بيلت ام سونتاغ" (ألمانيا) و"لو سوار" (بلجيكا) و"لا ستامبا" (ايطاليا) و"بوبليكو" (البرتغال) و"تاغبلات" (اللوكسبورغ) و"غازيتا فيبورزا" (بولندا).

وبين الموقعين المفوض الأوروبي السابق والوزير السابق ميشال بارنييه، ودانيال كوهن-بنديت، ويوشكا فيشر، وزير الخارجية الالماني السابق، والكاتب الايطالي روبرتو سافيانو وعالم الرياضيات الفرنسي سيدريك فيلاني.

وأضافت المقالة: "حتى يتحقق طموحنا، نطلب منكم يا مواطني بلداننا في الاتحاد، أن تولوا هذه المبادرة عنايتكم: ناقشوها، عارضوها او اكملوا مقترحاتنا. يجب ان يعود الاتحاد الأوروبي الشغل الشاغل للجميع، وليس الشغل الشاغل للذين يريدون تدميره".