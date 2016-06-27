البحرين.. 54 عالماً شيعياً يرفضون تدخلات خامنئي

أصدر 54 عالما #شيعيا بحرينيا بيانا أكدوا فيه أن مسؤولية التصدي للفتنة العارمة وقمع العاملين عليها تقع على الجميع ولا تختص بطائفة دون أخرى أوجماعة دون جماعة أو فرد دون آخر.

وشدد البيان الذي اطلعت "العربية نت" عليه على رفض سلوكيات بعض رجال الدين في تشويه مدرسة أهل البيت وكذلك بما يتعلق بأمن الواقع المجتمعي والمدني.

وحذر البيان من المخاطر المحدقة بالبحرين والمنطقة في الوقت الراهن مما يقتضي تسجيل الموقف الإيجابي والنافع للجميع في الدنيا والآخرة وأن الدفاع عن مقدسات ومكتسبات الوطن وأهله وأعراضه ومواطنيه هو واجب شرعي ووطني وإنساني بحسب البيان.

وحذر البيان من نشر الفوضى المدمرة للوطن ومكتسباته ووصف التصدي لها بالواجب الشرعي.

ودعم البيان القرارات التي اتخذتها #حكومة_البحرين تجاه من تبنوا الفرقة والانشقاق عن نسيج المجتمع وعملوا على #تحريض الناس على بعضهم البعض كما جاء في نص البيان.

وجاء في ختام البيان عبارة (نؤكد على إسنادنا لقيادة الوطن وشعبه، فإننا نحث على التحلي بالعدل والصبر والشجاعة وأن نكون أمة ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهي عن المنكر، ولاشك ولاريب أن أهل البحرين يمتلكون الإرادة الحرة المشتركة والقوة في الدفاع عن بلدهم ومقدساتهم ومكتسباتهم.

الموقعون على البيان:

1- الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد المقابي

2- الشيخ محمد جعفر محمد

3- الشيخ محمد علي عبدالله صالح

4- الشيخ محمد علي محمد علي العصفور

5- الشيخ عقيل عبدالله المدني

6- الشيخ علي أحمد محمد علي

7- الشيخ موسى جمعة الشاخوري

8- الشيخ موسى محمد عيسى هاشم

9- الشيخ سعيد عيسى علي حسن

10- الشيخ حميد عبدالشهيد كاظم الشملان

11- الشيخ سلمان عبدالله حسن

12- الشيخ عبدعلي أحمد المهري

13- الشيخ علي عبدالجليل أحمدمحمد

14- الشيخ فاضل حسن فتيل

15- الشيخ مالك علي محمد العصفور

16- الشيخ جعفر عبدالله حسن عبدالله

17- الشيخ محمد مهدي الزهيري

18- الشيخ حسن عبدالله المتروك

19- الشيخ حسن عبدالله درويش

20- الشيخ محمد ملأ علي عبدالنبي

21- الشيخ حسين البلغة

22- الشيخ عباس عبدالمحسين حيدر

23- الشيخ عباس سلمان علي حسين

24- الشيخ عادل إبراهيم الجمري

25- الشيخ محمد سعيد العرادي

26- الشيخ أحمد علي يوسف محمد

27- الشيخ أحمد سلمان عيسى حسن

28- الشيخ محمد عيسى أحمد عباس

29- الشيخ أحمد السيد محمد طالب إبراهيم

30- الشيخ أحمد حسن أحمد علي

31- الشيخ أحمد علي أحمد المري

32- الشيخ إبراهيم إسماعيل حسن

33- الشيخ محمد تركي مكي حسن

34- الشيخ عبدالشهيد مهدي أحمد يوسف

35- الشيخ أحمد عبدالحسن مهدي ناصر

36- الشيخ سعيد عباس جاسم العصفور

37- الشيخ عبدالمحسن ملا عطية الجمري

38- الشيخ محمد رضا عباس كاظم عباس

39- الشيخ عقيل يوسف أحمد

40- الشيخ السيد صادق علي إبراهيم

41- الشيخ محمد ملأ أحمد التوبلاني

42- الشيخ عبدالله إبراهيم محمد صالح

43- الأستاذ أحمد حسن الموالي

44- الأستاذ إسحاق إبراهيم الحلال

45- الأستاذ حميد السيد سعيد أحمد

46- الأستاذ جعفر محمد هاشم محمد

47- الاستاذ حميد محمد ناصر علي

48- الأستاذ محمد عبدالنبي الجشي

49- الأستاذ مهدي حسن شرف حسن

50- الأستاذ رضا حسن شرف حسن

51- الأستاذ شاكر عبدالله علي كاظم

52- الأستاذ علي فردان محمد فردان

53- الشيخ محمد رضا الفردان

54- الشيخ عبد الله عاشور